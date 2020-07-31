Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук предположил, что вслед за его назначением могут произойти и другие кадровые изменения. Об этом 30 июля он рассказал в интервью «РБК-Украина»

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