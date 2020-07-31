«В понедельник (3 августа — ред.) мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги — и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Мы посоветуемся со всеми. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения [будут]. Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", — заявил Кравчук.