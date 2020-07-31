Юг Украины за 50-70 лет может превратиться в пустыню из-за серьезного дефицита водного баланса. Об этом 31 июля заявил директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Ромащенко, передает seeds

«Украина — лидер в мире по росту среднегодовой температуры — более 0,6 градуса Цельсия за 10 лет. Что нас ожидает? Мы взяли 10 самых распространенных климатических моделей и попытались смоделировать, что будет с нашим климатом, с водными ресурсами в Украине в 2050 и в 2100 годах», — рассказал ученый.

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Ромащенко отметил, что динамика водного баланса будет меняться. Дефицит влаги в 2050 году составит 550-570 мм, в 2100-м — 700 мм. В 2100 году 60% территории Украины будет с жестким дефицитом водного баланса для ведения сельского хозяйства. Он отметил, что уже сейчас возросло суммарное испарение, которое обусловило процесс обезвоживания территории Украины. По его мнению, при таких условиях единственным фактором обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства, особенно на юге, является орошение.