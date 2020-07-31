Война Соединенных Штатов с Евросоюзом и Россией относительно «Северного потока-2» — это старая как мир борьба за рынки сбыта углеводородов, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Нас очень долго презирали за то, что мы импортируем углеводороды, называли страной-бензоколонкой, но сейчас в США нефти на экспорт производится даже больше, чем в России. А борьба против «Северного потока-2» — это борьба в рамках геополитики, где сложно определить, что превалирует, экономика или политика», — рассказал эксперт.

Граждане США бунтуют, запасаются оружием и опасаются говорить правду © AP, Ted S. Warren

Но если не будет возможности продавать свой сжиженный газ, то тогда и политические инструменты США тоже обесценятся, политическое влияние США будет умаляться, добавил Богдан Безпалько.

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