«Нас очень долго презирали за то, что мы импортируем углеводороды, называли страной-бензоколонкой, но сейчас в США нефти на экспорт производится даже больше, чем в России. А борьба против «Северного потока-2» — это борьба в рамках геополитики, где сложно определить, что превалирует, экономика или политика», — рассказал эксперт.
Для того чтобы США могли продавать свой сжиженный газ, им нужно затормозить или сделать невозможным «Северный поток-2». Но достичь этого рыночными методами экономически невозможно и включаются политические механизмы.
Но если не будет возможности продавать свой сжиженный газ, то тогда и политические инструменты США тоже обесценятся, политическое влияние США будет умаляться, добавил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.