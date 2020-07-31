«Нас очень долго презирали за то, что мы импортируем углеводороды, называли страной-бензоколонкой, но сейчас в США нефти на экспорт производится даже больше, чем в России. А борьба против «Северного потока-2» — это борьба в рамках геополитики, где сложно определить, что превалирует, экономика или политика», — рассказал эксперт.

Граждане США бунтуют, запасаются оружием и опасаются говорить правду
Граждане США бунтуют, запасаются оружием и опасаются говорить правду
© AP, Ted S. Warren
Для того чтобы США могли продавать свой сжиженный газ, им нужно затормозить или сделать невозможным «Северный поток-2». Но достичь этого рыночными методами экономически невозможно и включаются политические механизмы.

Но если не будет возможности продавать свой сжиженный газ, то тогда и политические инструменты США тоже обесценятся, политическое влияние США будет умаляться, добавил Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 