Министерство иностранных дел России отреагировало на задержание российских граждан в Белоруссии, заявив, что одиозная трактовка Минском произошедшего «не выдерживает никакой критики». Соответствующее сообщение 30 июля появилось на сайте ведомства

«Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — говорится в сообщении.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», — заключили в МИД.

Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.