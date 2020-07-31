«Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что попытки представить ситуацию как «внешнее вмешательство в дела республики» вызывает недоумение. В распоряжении белорусских властей есть все необходимые документы для установления истины, подчеркнули в ведомстве.
«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», — заключили в МИД.
Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.