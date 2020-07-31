Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко касалось ликвидации УПЦ КП, а не получения томоса ПЦУ, и оно закрыто. Об этом 30 июля заявил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

На Украине поставили памятник томосу © Скриншот из видео ТЕЗА.tv Роман Труба.

«Бывшему президенту точно известно, что в прошлом году, при руководстве ГБР Романом Трубой, по решению суда, ГБР было зарегистрировано уголовное производство по факту отмены регистрации УПЦ КП. Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного вероисповедания и пользования храмами этой общины», — заявил он.

И.о. директора Государственного бюро расследований объяснил, что это дело закрыли после того, как провели все необходимые следственные мероприятия.