Погибший украинский рэпер Энди Картрайт, тело которого нашли расчлененным в одной из квартир в Санкт-Петербурге, очень любил свою жену и со стороны в их отношениях было «все хорошо». Об этом в четверг, 30 июля, сайту «360» рассказал рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович)

«Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая», — рассказал рэпер.

Жена украинского рэпера-наркомана рассказала, как расчленила его из любви © соцсети

При этом он отметил, что Картрайт не был популярен у широкой аудитории.

«Скорее для закрытой тусовки, для андерграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии», — отметил Obe 1 Kanobe.

Супруга Картрайта при встрече показалась приятной и открытой, вспоминает рэпер. Он признался, что больше всего в этой ситуации его волнует судьба сына пары — он не представляет, как ребенок будет жить после всего, что случилось.

Рэпер отметил, что не в курсе каких-либо проблем с наркотиками у погибшего.

Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение.