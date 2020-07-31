Киевских школьников заставили ежедневно петь гимн страны

«Киевский городской совет поддержал наш "свободовский" (партии "Свобода" — ред.) проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева», — написал он.
По мнению депутатов, исполнение гимна поможет воспитывать патриотизм в школьниках.
Как часто и когда именно школьникам надлежит исполнять гимн депутат не уточнил.
Согласно действующему закону Украины «О Государственном гимне Украины» он исполняется во время торжественных мероприятий, официальных государственных церемоний и других мероприятий.
Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году. Он начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.