«Задолго до Майдана». Ищенко рассказал, когда на Украине уничтожили русские школы
«Задолго до Майдана». Ищенко рассказал, когда на Украине уничтожили русские школы
© РИА Новости, Нина Зотина
«Киевский городской совет поддержал наш "свободовский" (партии "Свобода" — ред.) проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева», — написал он.

По мнению депутатов, исполнение гимна поможет воспитывать патриотизм в школьниках.

Как часто и когда именно школьникам надлежит исполнять гимн депутат не уточнил.

Киевских школьников заставили ежедневно петь гимн страны

Согласно действующему закону Украины «О Государственном гимне Украины» он исполняется во время торжественных мероприятий, официальных государственных церемоний и других мероприятий.

Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году. Он начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.

 