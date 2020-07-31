Киевских школьников заставили ежедневно петь гимн страны

Киевский городской совет обязал все школы города исполнять гимн Украины. Об этом 30 июля сообщил депутат Киевсовета и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук на своей странице в Facebook

«Задолго до Майдана». Ищенко рассказал, когда на Украине уничтожили русские школы © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению депутатов, исполнение гимна поможет воспитывать патриотизм в школьниках.

Как часто и когда именно школьникам надлежит исполнять гимн депутат не уточнил.

Согласно действующему закону Украины «О Государственном гимне Украины» он исполняется во время торжественных мероприятий, официальных государственных церемоний и других мероприятий.

Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году. Он начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.