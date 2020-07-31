«Новость о Кравчуке в минской ТКГ не предвещает ничего хорошего. Он был среди высших руководителей колониальной администрации при советской оккупации… Вместо того чтобы покаяться и стать достойным звания первого президента, Кравчук раз за разом появляется в пророссийских политических проектах и на российском телевидении», — написала она.
Кроме того, депутат заявила, что избрание в свое время Кравчука президентом было горьким свидетельством продолжения существования УССР в головах граждан. А привлечение его в ТКГ она назвала «свидетельством бессмертия совка в головах высшего руководства государства».