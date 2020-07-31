Роковое стечение обстоятельств сделало Леонида Кравчука первым президентом независимой Украины, к чему он был не готов и не достоин быть, потому что всю жизнь посвятил работе на Россию. Такую точку зрения 31 июля у себя в Facebook высказал депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе

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