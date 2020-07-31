Официальной информации о числе участников митинга пока нет.
Тихановская в своем выступлении заявила, что несогласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа, блогера Сергея Тихановского, группу задержанных под Минском россиян.
Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне.
При этом несколько дней назад, выступая перед спецназовцами белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК, по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».
В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение попытками интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.