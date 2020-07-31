На митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске вышли не менее 63 тысяч человек. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал правозащитного центра «Весна»

Официальной информации о числе участников митинга пока нет.

Тихановская в своем выступлении заявила, что несогласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа, блогера Сергея Тихановского, группу задержанных под Минском россиян.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

При этом несколько дней назад, выступая перед спецназовцами белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК, по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение попытками интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.