Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выиграл на Украине суд с телеканалом «Прямой» по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом 30 июля сообщили на сайте политсилы

Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук © пресс-служба партии "Национальный корпус" Викторе Медведчуке и его отце, в частности о том, что Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР», — говорится в материале.

Там уточняется, что суд принял окончательное решение по делу относительно иска Медведчука к телеканалу «Прямой», депутату партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

Отдельные вопросы «были предметом рассмотрения более чем в десятках судов на протяжении последних 15 лет».

«Лживыми признаны заявления о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо, как и к поставкам дизтоплива и сжиженного газа из Российской Федерации. Суд признал лживыми заявления о том, что "Украинский выбор", который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти», — пояснили на сайте партии.

Суд обязал Арьева опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Медведчуке, путем зачитывания резолютивной части решения суда в программе «Закрытая зона» на телеканале «Прямой». Кроме того, телеканал также должен опровергнуть недостоверную информацию в эфире канала и на своем сайте.

Телеканал «Прямой» принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Петром Порошенко. Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».