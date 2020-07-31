Задержание россиян в Белоруссии - комедия и цирк, после выборов их отпустят. Об этом заявил 30 июля бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, передает РИА Новости

В Белоруссии могут находиться до 200 иностранных «боевиков» — Совбез © Скриншот из видео АТН сказал Цепкало.

Он считает, что если задержанные действительно наёмники, то нанял их сам белорусский лидер: «заплатил, чтобы они месяц посидели в тюрьме».

Цепкало обратил внимание, что мужчины поселились в государственном санатории, по своим документам, не скрывались.

«Я уверен, что ни Украине их не сдадут, ни осудят. Закончатся выборы, и на этом завершится история, как было с "белым легионом"», — сказал Цепкало.

В среду белорусское госагентство Белта сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне.

При этом несколько дней назад, выступая перед спецназовцами белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК, по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наканцне заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет». Он отметил, что не располагает каким-то данными о «каких-то военных компаниях».