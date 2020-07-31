Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера
Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера
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Кроме того, дополнительно документ предусматривает выделение $4 миллионов в год на подготовку украинских офицеров.

В настоящее время по линии Пентагона ежегодно выделяется примерно $250 миллионов на военную помощь Украине. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства США в виде отдельного закона.

 