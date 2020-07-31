Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, 30 июля внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение $300 миллионов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия

Украина.ру на Youtube Ни мира, ни войны: почему Кучма покидает «Минск», 39-я попытка перемирия в Донбассе