Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, 30 июля внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение $300 миллионов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия
Кроме того, дополнительно документ предусматривает выделение $4 миллионов в год на подготовку украинских офицеров.
В настоящее время по линии Пентагона ежегодно выделяется примерно $250 миллионов на военную помощь Украине. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства США в виде отдельного закона.
Украина.ру на Youtube
Ни мира, ни войны: почему Кучма покидает «Минск», 39-я попытка перемирия в Донбассе
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.