Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый в январе украинский пассажирский Boeing, но этой займет много времени. Об этом 30 июля сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает агентство IRNA

Киев и Тегеран продолжат переговоры о расшифровке черных ящиков сбитого Boeing — посол Ирана © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк отметил, что Иран несет ответственность за случившееся.

По его словам, переговоры о выплатах компенсаций родственникам пассажиров из Украины ведутся, а процесс выплат требует решения многих юридических и технических сложностей.

Представитель иранского МИД добавил, что многие пассажиры сбитого самолета были гражданами Ирана.

Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.

Изначально иранские власти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета. Спустя три дня они признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана в случае невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств.

Среди обещаний Тегерана — передача черных ящиков, выплата компенсаций и официальные извинения за случившееся 8 января. В середине июля черные ящики сбитого Boeing иранские власти передали для расшифровки во Францию. В июле Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения самолета. Среди прочего, в нем говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка, а также отсутствие связи между зенитным комплексом «Тор-М1» и командным пунктом средств ПВО.