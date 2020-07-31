События в США развиваются по крайне неблагоприятному для страны сценарию, рассказал лидер общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров в интервью Украина.ру

«Это конец Pax Americana, конец эпохи послевоенной стабильности. У нас эта эпоха послевоенной стабильности закончилась в эпоху Перестройки, теперь настала очередь США», — отметил эксперт.

Сергей Григоров: Конец США наступит, когда армия окажется на стороне BLM © Facebook, Общественное движение "Русские демократы"

«Если на первом этапе это была холодная гражданская война, то есть она выражалась в крайнем идеологическом, информационном и политическом противостоянии, то теперь она перешла ко второму этапу, к юридической войне», — сказал он.

Григоров напомнил, что гражданская война XIX века в США тоже начиналась в юридической сфере. В противостоянии участвовали губернаторы штатов, генпрокуроры штатов, президент и федеральный генпрокурор, которые накладывали друг на друга определения.

Сейчас на фоне уличных столкновений происходит то же самое, констатировал общественник. В качестве примера он рассказал, что в Портленде генеральный прокурор штата вынес исполнительный приказ, по которому федеральные агенты не могут арестовывать людей.

Этот приказ потом был отменён в федеральном суде, но уже этот иск оспаривается в Верховном суде США, который до решения может опять приостановить деятельность федеральных агентов в штате.