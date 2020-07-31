В Соединенных штатах уже идет гражданская война, а противостояние и насилие продолжатся и после президентских выборов, считает один из лидеров общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, социологические исследования в США показывают, что нынешняя избирательная кампания не удовлетворяет никого — ни демократов, ни республиканцев. Большинство специалистов, отметил Григоров, склоняются к тому, что результаты выборов проигравшая сторона не признает.

«В США уже идёт гражданская война. Если на первом этапе это была холодная гражданская война, то есть она выражалась в крайнем идеологическом, информационном и политическом противостоянии, то теперь она перешла ко второму этапу, к юридической войне. Надо вспомнить, что известная нам по XIX веку Гражданская война тоже началась сначала не на фронте, а в юридической сфере. В ней участвовали губернаторы штатов, генпрокуроры штатов, президент и федеральный генпрокурор, которые накладывали друг на друга определения», — сказал эксперт.

Сергей Григоров: Конец США наступит, когда армия окажется на стороне BLM © Facebook, Общественное движение "Русские демократы"

«Граждане подают иски на местные и федеральные органы, местные — на федеральные. Происходят вообще невероятные вещи. В Калифорнии был принят закон, в котором запрет на сегрегацию был убран из конституции штата. Получается, теперь законодательное собрание и сенат Калифорнии могут принимать законы, по которым белое население штата может ущемляться в правах?» — сказал Григоров.

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