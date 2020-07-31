По словам эксперта, социологические исследования в США показывают, что нынешняя избирательная кампания не удовлетворяет никого — ни демократов, ни республиканцев. Большинство специалистов, отметил Григоров, склоняются к тому, что результаты выборов проигравшая сторона не признает.
«В США уже идёт гражданская война. Если на первом этапе это была холодная гражданская война, то есть она выражалась в крайнем идеологическом, информационном и политическом противостоянии, то теперь она перешла ко второму этапу, к юридической войне. Надо вспомнить, что известная нам по XIX веку Гражданская война тоже началась сначала не на фронте, а в юридической сфере. В ней участвовали губернаторы штатов, генпрокуроры штатов, президент и федеральный генпрокурор, которые накладывали друг на друга определения», — сказал эксперт.
Он привел несколько примеров, в частности, ситуацию в Портленде, где генеральный прокурор штата вынес исполнительный приказ, по которому федеральные агенты не могут арестовывать людей. Этот приказ был отменён в федеральном суде, но уже этот иск оспаривается в Верховном суде США, который до решения может опять приостановить деятельность федеральных агентов в штате.
«Граждане подают иски на местные и федеральные органы, местные — на федеральные. Происходят вообще невероятные вещи. В Калифорнии был принят закон, в котором запрет на сегрегацию был убран из конституции штата. Получается, теперь законодательное собрание и сенат Калифорнии могут принимать законы, по которым белое население штата может ущемляться в правах?» — сказал Григоров.
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