Очередное, 29-е по счету, перемирие на Донбассе – это попытка президента Владимира Зеленского спасти собственные рейтинги посредством шагов в ключе реализации своих предвыборных обещаний, считает экс-глава Совета безопасности Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.

«Мы видим, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинги, и, как оценивают эксперты, если отметка его популярности опустится до 25%, то даже аффилированная с ним партия «Слуга народа» выйдет из-под его контроля. Поэтому ему нужны шаги в ключе реализации его предвыборных обещаний, чтобы поправить положение», — сказал эксперт.

Александр Ходаковский: Украина вряд ли откажется от войны как эффективного способа манипуляции © предоставлено Александром Ходаковским

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