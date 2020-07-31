22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
«Мы видим, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинги, и, как оценивают эксперты, если отметка его популярности опустится до 25%, то даже аффилированная с ним партия «Слуга народа» выйдет из-под его контроля. Поэтому ему нужны шаги в ключе реализации его предвыборных обещаний, чтобы поправить положение», — сказал эксперт.
Он отметил, что при существующем положении дел и отсутствии механизмов контроля за соблюдением перемирия рассчитывать, что очередное намерение воплотится в реальность, не приходится. Ходаковский напомнил, что Украина уже «по традиции» пытается обвинить Донбасс в провокации на двух участках фронта 27 июля.
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