Соперничество «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины по футболу — это не просто соперничество. Это соревнование регионов и философий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов

Руслан Мармазов: Новое рабочее место будет сложным для Луческу, потому что ультрас киевского «Динамо» — олицетворение войны © Олег Измайлов

«Мирча Луческу 10 лет ассоциировался с такими словами, как «горняки», «уголь», «Донецк», «черно-оранжевые». Он был частью легендарного «Шахтера», который ассоциировался прежде всего с Донбассом и благополучной мирной жизнью. Прийти управлять и тренировать клуб, подавляющая часть фанатов которого поддерживает АТО, сочувствует, а то и состоит в «Азове» и даже принимала участие в карательных операциях, — это по сути предательство Донбасса», — считает Малосолов.

Луческу подписал контракт с «Динамо» на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян — донецкому «Шахтеру».

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