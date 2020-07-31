Нынешние конфликты в США используются элитами, чтобы избавиться от Трампа, как в свое время в Киеве люди, которые были недовольны политикой Януковича, организовали майдан с убийствами и грабежами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Трамп объявил американский майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это манипулятивные технологии обработки общественного мнения, использование внутреннего кризиса и внутренних социальных и экономических проблем для актуализации этого кризиса для последующего захвата власти и использование силы, то есть людей, которые готовы драться на улицах и применять оружие», — объяснил собеседник издания.

У украинского майдана и у бунтов цветного населения в США много общего за исключением того, что украинский протест был локален, а американский охватил страну.

Полностью интервью можно прочитать здесь.