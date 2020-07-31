Трамп объявил американский майдан
Трамп объявил американский майдан
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По его словам, и на Украине, и в США организаторами протестных акций используется один и тот же инструментарий.

«Это манипулятивные технологии обработки общественного мнения, использование внутреннего кризиса и внутренних социальных и экономических проблем для актуализации этого кризиса для последующего захвата власти и использование силы, то есть людей, которые готовы драться на улицах и применять оружие», — объяснил собеседник издания.

У украинского майдана и у бунтов цветного населения в США много общего за исключением того, что украинский протест был локален, а американский охватил страну.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 