Бывший Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун возвращается в Генпрокуратуру. Пока в качестве внештатного советника на гражданских началах. Соответствующий приказ подписала Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

Назначение было подписано еще 27 июля, но до сих пор не было официальных комментариев по этому поводу.

Одним из первых назначение прокомментировал бывший Генпрокурор Юрий Луценко, написавший в своем ФБ: «В бой идут только… новые лица». А также приложил фото приказа назначения Пискуна и Леонида Кравчука (напомним, что 30 июля Кравчук возглавил контактную группу по Донбассу). Его пресс-секретарь Лариса Сарган в комментариях добавила: «Один — старый хитрый лис, политика которого «между капель»… Второй — вечный прокурор, то по четным, то по нечетным…»

Действительно Святослав Пискун — патриарх прокурорского дела. Он единственный в истории Украины трижды занимал должность Генерального прокурора (2002, 2004, 2007 годах). Дважды был назначен Виктором Ющенко. Один раз уволен с нарушение Конституции, восстановлен по решению суда. Среди достижений Святослава Пискуна —дело Георгия Гонгадзе. В 2005 году он фактически завершил расследование убийства журналиста и назвал его раскрытым, когда были предъявлены обвинения исполнителям. Главный из них генерал МВД Алексей Пукач в итоге получил пожизненный срок.

Также Святослав Пискун прославился реприватизацией Криворожстали. Меткомбинат в 2005 году был возвращен в собственность государству и продан повторно индийскому бизнесмену Лакшми Митталу в пять раза дороже первоначальной стоимости, которую заплатили украинские олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

В начале 2020 году в интервью на телеканале 112 на вопрос журналиста, хотелось бы в четвертый раз войти в воды Генпрокуратуры, Святослав Пискун ответил: «Уже, в принципе, и той воды нет — некуда заходить. Работал я и возвращался в прокуратуру Украины, в ГПУ, а сегодня уже слова "Украина" нет: ни в Верховном суде Украины, ни в Генеральной прокуратуре Украины. Просто какая-то прокуратура, какой-то суд какого-то государства, законы под него выписываются. Теперь уже будет офис. Даже если бы и было какое-то желание вернуться и что-то сделать для людей и государства, то если раньше я понимал, что, где и как, то теперь не понимаю, что, где и как. Или надо все начинать сначала, и я тогда не знаю, сколько на это нужно времени».

Но видимо политическая карта легла иначе, если Пискун в четвертый раз вернулся в Генпрокуратуру, пусть даже пока в роли советника.