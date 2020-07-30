Назначение было подписано еще 27 июля, но до сих пор не было официальных комментариев по этому поводу.
Одним из первых назначение прокомментировал бывший Генпрокурор Юрий Луценко, написавший в своем ФБ: «В бой идут только… новые лица». А также приложил фото приказа назначения Пискуна и Леонида Кравчука (напомним, что 30 июля Кравчук возглавил контактную группу по Донбассу). Его пресс-секретарь Лариса Сарган в комментариях добавила: «Один — старый хитрый лис, политика которого «между капель»… Второй — вечный прокурор, то по четным, то по нечетным…»
Действительно Святослав Пискун — патриарх прокурорского дела. Он единственный в истории Украины трижды занимал должность Генерального прокурора (2002, 2004, 2007 годах). Дважды был назначен Виктором Ющенко. Один раз уволен с нарушение Конституции, восстановлен по решению суда. Среди достижений Святослава Пискуна —дело Георгия Гонгадзе. В 2005 году он фактически завершил расследование убийства журналиста и назвал его раскрытым, когда были предъявлены обвинения исполнителям. Главный из них генерал МВД Алексей Пукач в итоге получил пожизненный срок.
Также Святослав Пискун прославился реприватизацией Криворожстали. Меткомбинат в 2005 году был возвращен в собственность государству и продан повторно индийскому бизнесмену Лакшми Митталу в пять раза дороже первоначальной стоимости, которую заплатили украинские олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.
В начале 2020 году в интервью на телеканале 112 на вопрос журналиста, хотелось бы в четвертый раз войти в воды Генпрокуратуры, Святослав Пискун ответил: «Уже, в принципе, и той воды нет — некуда заходить. Работал я и возвращался в прокуратуру Украины, в ГПУ, а сегодня уже слова "Украина" нет: ни в Верховном суде Украины, ни в Генеральной прокуратуре Украины. Просто какая-то прокуратура, какой-то суд какого-то государства, законы под него выписываются. Теперь уже будет офис. Даже если бы и было какое-то желание вернуться и что-то сделать для людей и государства, то если раньше я понимал, что, где и как, то теперь не понимаю, что, где и как. Или надо все начинать сначала, и я тогда не знаю, сколько на это нужно времени».
Но видимо политическая карта легла иначе, если Пискун в четвертый раз вернулся в Генпрокуратуру, пусть даже пока в роли советника.