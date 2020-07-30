Администрация Соединенных Штатов все еще изучает варианты санкций против Турции в ответ на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сказал госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США. Его слова приводит РИА Новости 30 июля

«В ответ на приобретение правительством Турции C-400 мы приняли значительные меры, которые оказали реальное воздействие. Мы все еще изучаем, как применить санкции, чтобы добиться нашей конечной цели», — сказал Помпео.

США могут применить военную силу против Турции – Помпео © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Турки уже испытали систему на истребителях F-16 американского производства.