«В ответ на приобретение правительством Турции C-400 мы приняли значительные меры, которые оказали реальное воздействие. Мы все еще изучаем, как применить санкции, чтобы добиться нашей конечной цели», — сказал Помпео.
Отвечая на вопрос, когда власти намерены применить санкции в рамках закона CAATSA против Анкары, он пояснил, что конечная цель Вашингтона — убедиться в том, что Анкара действует в соответствии с политикой национальной безопасности США и их партнеров по НАТО.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Турки уже испытали систему на истребителях F-16 американского производства.