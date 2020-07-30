Козак курирует в Кремле украинское направление и принимает участие в переговорах по Донбассу на уровне советников, украинскую сторону в данном формате представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.
В представленном документе за подписью Козака говорится, что продолжение обсуждения на уровне советников неэффективно. В качестве примера приводится недавнее соглашение о прекращении огня, которое было принято, целиком основываясь на предложениях РФ, представители Берлина и Парижа в этом вопросе практически никак себя не проявили.
Кроме того, по словам замглавы администрации российского президента, в данный момент в рамках нормандской четвёртки разрабатывается некий документ, который, констатировал Козак, никак не приближает мир в Донбассе и является бессодержательным.
«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — заявил он, предложив советникам лидеров нормандского формата продолжить участие в переговорах лишь для технического сопровождения встреч глав государств, а согласование вопросов, которыми они сейчас занимаются, возложить на министров иностранных дел.
«Страна.ua» утверждает, что копию данного документа им передал источник в офисе украинского президента.