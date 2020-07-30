Издание «Страна.ua» опубликовало 30 июля копию документа, который якобы направил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак представителям Германии, Франции и Украины с заявлением, что Россия далее не намерена принимать участие в работе по урегулированию ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран нормандского формата

Козак курирует в Кремле украинское направление и принимает участие в переговорах по Донбассу на уровне советников, украинскую сторону в данном формате представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Как Ермак Козака «победил». Апгрейд возможен на условиях Москвы © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

В представленном документе за подписью Козака говорится, что продолжение обсуждения на уровне советников неэффективно. В качестве примера приводится недавнее соглашение о прекращении огня, которое было принято, целиком основываясь на предложениях РФ, представители Берлина и Парижа в этом вопросе практически никак себя не проявили.

Кроме того, по словам замглавы администрации российского президента, в данный момент в рамках нормандской четвёртки разрабатывается некий документ, который, констатировал Козак, никак не приближает мир в Донбассе и является бессодержательным.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — заявил он, предложив советникам лидеров нормандского формата продолжить участие в переговорах лишь для технического сопровождения встреч глав государств, а согласование вопросов, которыми они сейчас занимаются, возложить на министров иностранных дел.

«Страна.ua» утверждает, что копию данного документа им передал источник в офисе украинского президента.