В Кремле ждут исчерпывающей информации о задержании 33 граждан России, которых Минск считает боевиками ЧВК «Вагнер». Об этом в четверг, 30 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян пока что нет, а слова о том, что какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии», он считает «инсинуациями».

Отвечая на вопрос о том, могло ли послужить основанием для задержания россиян их участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии, Песков заявил: «Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания».

Ранее госагентство БелТА со ссылкой на неназванный источник сообщило, что под Минском были задержаны 32 боевика ЧВК «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Согласно сообщению, в Белоруссию прибыли 200 боевиков для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», сейчас их разыскивают.