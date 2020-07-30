«С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение "Действуй дома". Эта норма отменяется», — рассказал он.
В то же время Демченко объяснил, что правительство оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.