Пресс-секретарь Госпогран службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию из ДНР и ЛНР. Об этом 30 июля он рассказал в комментарии «Украинской правде»

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