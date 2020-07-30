Украинский телеканал КРТ, который ранее показал в эфире Парад Победы в Белоруссии и критиковал ЛГБТ, заявил о давлении на свободу слова из-за лишения лицензии. Об этом 30 июля говорится в официальном заявлении телеканала

Творческий коллектив телеканала КРТ с утра проводил возле Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания законный мирный пикет. В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

«Мы протестовали против давления Нацсовета на канал и очередной внеплановой проверки. В этот же день Нацсовет решил не продлевать лицензию телеканалу… Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины… Мы заявляем о давлении на свободу слова и незаконности решений Нацсовета», — говорится в заявлении.

Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности. Телеканал отмечает, что готовит обращения в украинские и международные суды, а также в международные правозащитные организации. Кроме того, телеканал отмечает, что, по его данным, радикалы планируют продолжать нападения, поэтому требует от правоохранительных органов обеспечить защиту журналистов и редакции.