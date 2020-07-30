«Не будем забегать вперёд, но изменения в Минской группе — это хороший сигнал. Надеюсь, что мудрость, хитрость и старая партийная школа помогут "как-нибудь между капельками" (как в бородатом анекдоте о Макаровиче) достичь консенсуса», — написал он.
«Не будем забегать вперёд, но изменения в Минской группе — это хороший сигнал. Надеюсь, что мудрость, хитрость и старая партийная школа помогут "как-нибудь между капельками" (как в бородатом анекдоте о Макаровиче) достичь консенсуса», — написал он.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.