Экс-советник СНБО Украины Сергей Сивохо назвал первого президента страны Леонида Кравчука, который возглавил Трехстороннюю контактную группу по Донбассу в Минске, более удобной фигурой в мирном процессе. Об этом 30 июля он написал в своем Facebook

Украина.ру на Youtube О политике на даче: истоки украинского радикализма