Депутат от партии «Слуга народа» Андрей Стрихарский набросился на посетителей в ресторане, вероятно, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом 30 июля сообщает в Telegram-канал «Зеландия»

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