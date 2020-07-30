Стрихарский напал на женщину, а потом скомандовал охране избить мужчину, который пытался за нее заступиться.
Канал не уточнил, где именно произошел инцидент.
В Сети появилось видео с места происшествия, на котором есть дата — 26 июля 2020 года.
Стрихарский напал на женщину, а потом скомандовал охране избить мужчину, который пытался за нее заступиться.
Канал не уточнил, где именно произошел инцидент.
В Сети появилось видео с места происшествия, на котором есть дата — 26 июля 2020 года.
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