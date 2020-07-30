Депутата от партии Порошенко угрожали убить в киевском ресторане
Депутата от партии Порошенко угрожали убить в киевском ресторане
© Ярослав Диденко / facebook
Стрихарский напал на женщину, а потом скомандовал охране избить мужчину, который пытался за нее заступиться.

Канал не уточнил, где именно произошел инцидент.

В Сети появилось видео с места происшествия, на котором есть дата — 26 июля 2020 года.