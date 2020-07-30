Отмечается, что депутаты группами ходили в последнее время на личные встречи с президентом Владимиром Зеленским в его офис. На встречах подводят итоги года и обсуждают проблемные вопросы, которые интересуют депутатов.
«После того как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут в ОП. Но на встречах было все так: 15 депутатов делят между собой время и обсуждают проблемные вопросы, например, в регионах», — заявил источник, добавив, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно общались с коллегами по парламенту.