В партии «Слуга народа» коронавирусом заболел нардеп Даниил Гетьманцев, а также депутаты-мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко. Об этом 30 июля «Стране» сообщили собственные источники

На одесском курорте туристка умерла от коронавируса © пресс-служба президента Украины Владимиром Зеленским в его офис. На встречах подводят итоги года и обсуждают проблемные вопросы, которые интересуют депутатов.

«После того как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут в ОП. Но на встречах было все так: 15 депутатов делят между собой время и обсуждают проблемные вопросы, например, в регионах», — заявил источник, добавив, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно общались с коллегами по парламенту.