Решение о выводе части американских войск из ФРГ принято государством-членом НАТО, и ЕС не комментирует его действия, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля

«США являются членом НАТО, и сделанные недавно объявления касаются развертывания сил в рамках этой организации в странах, которые их принимают, и в странах, из которых эти силы могут уйти», — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отказавшись комментировать решения американской администрации.

Граждане США бунтуют, запасаются оружием и опасаются говорить правду © AP, Ted S. Warren

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Позднее стало известно, что американский контингент в ФРГ сократится еще больше — почти на 12 тыс. человек.

Между тем многие эксперты отмечают, что выводом войск Трамп хотел «наказать» Германию за то, что она поддерживает неугодный Штатам проект газопровода «Северный поток-2».