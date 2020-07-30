Отмечается, что во время отдыха в заведении между Одарченко и другим посетителем произошел конфликт. Некоторые источники утверждают, что в инциденте пострадал нардеп.
При этом в сети распространяется видеозапись с камер наблюдения, где якобы Одарченко пристает к девушке, а затем рукой бьет другого посетителя.
«Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения», — говорится в сообщении.