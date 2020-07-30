Депутат от «Слуги народа» Андрей Одарченко стал участником конфликта в курортном поселке Железный порт Херсонской области. Об этом 30 июля сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы

Депутат команды Зеленского неожиданно вышел на митинг Порошенко под Радой © Facebook Дмитро Костюк

При этом в сети распространяется видеозапись с камер наблюдения, где якобы Одарченко пристает к девушке, а затем рукой бьет другого посетителя.

«Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения», — говорится в сообщении.