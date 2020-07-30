На рынке труда в Польше значительно активизировались мошенники, недобросовестные агентства по трудоустройству обманывают украинских работников, сообщает сайт «Экономические новости» 30 июля

Нацбанк рассказал, насколько упали переводы украинских гастарбайтеров на Украину © flickr.com, пресс-служба НБУ

Значительно возросло и количество мошенников, которые называются посредниками, однако не имеют никакого отношения к официальным компаний по трудоустройству.

Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal определил пять наиболее часто встречающихся за последние три месяца мошеннических схем в отношении украинцев в Польше.

1. Мошенники, представляясь посредниками польских фирм, без предъявления документов или заключения официальных договоров, собирают деньги за проезд через границу и уже на территории Украины исчезают.

2. Украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу и там бросают без работы и условий для прохождения 14-дневного обязательного карантина. Сразу же появляются «добрые» посредники, готовы трудоустроить растерянных людей, но, например, за низкую оплату или в крайне тяжелые условия труда.

3. Посредниками часто выступают водители микроавтобусов, которые обещают за сумму в несколько сотен злотых перевезти через границу в Польшу, где их якобы должен встретить представитель компании по трудоустройству.

В лучшем случае людей довозят до границы, где оставляют проходить таможню самостоятельно без соответствующих документов, что влечет за собой отказ во въезде.

4. В Польше создают фиктивные агентства по трудоустройству. Они дают активную рекламу в Интернете о том, что компания помогает Украинский в получении разрешения украинским гражданам работать в Польше. Люди платят деньги этой фиктивной фирме, а в результате или представитель «фирмы» исчезает, или Пограничная служба Польши идентифицирует фирму как фиктивную и не пропускает украинских граждан с такими разрешениями о работе на территорию Польши.

5. Компания по трудоустройству официальная и заявляет, что организует прохождение карантина для украинских граждан. Но размещает людей в антисанитарных условиях, фактически в бараках, без обеспечения их пищей и средствами гигиены. В результате люди становятся перед выбором — или нарушить карантин и быть депортированным, или остаться без продуктов питания и голодать.

Часто аферисты предлагают полностью бесплатное жилье при трудоустройстве или проживания в карантинном центре, но потом они снимают за это деньги с работника.

Также часто обещают ввезти в Польшу украинских граждан обманными транзитными путями через другие страны ЕС, чтобы уже в Польше они якобы не проходили карантин. В результате людей не довозят и бросают где-нибудь на вокзалах в других странах, либо за игнорирование карантина украинцев штрафуют и депортируют, говорится в исследовании.