Государственное бюро расследований (ГБР) в Донецкой области подозревает майора полиции в превышении полномочий. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ведомства

Отмечается, что инцидент произошел еще 28 февраля, однако широкую огласку получил только сейчас.

Полицейский прибыл вместе со следственно-оперативной группой на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов Торецка. К правоохранителям вышли двое мужчин и женщина, которая попыталась выяснить цель приезда правоохранителей. Арт-хаус на фоне наркомана. Украинские полицейские угодили в новый скандал © Facebook, Поліція Одеської області

«В ответ майор металлическим прикладом автомата ударил женщину по лицу. От удара она упала на землю. Позже врачи диагностировали у нее легкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В случае признания вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.