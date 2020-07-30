Экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион заявила, что против нее якобы подали иск за оскорбление чувств русскоязычных. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале в среду, 29 июля

Фарион уточнила, что разместила ролик прежде всего для женской аудитории и поинтересовалась, что девушки делают, когда на них обижаются мужчины.

«А если эти мужчины идиоты, как вы реагируете? А если эти мужчины, которые на вас обижаются, дегенераты? А если тем быкам-дегенератам 42 года и они должны были насобирать немного ума?», — сказала Фарион.

«Оппоплатформа» обвинила Зеленского в дискриминации русскоязычных украинцев © пресс-служба президента Украины

«Он относится знаете к кому? К русскоязычному населению. То есть к тем, кого у нас нет. У нас нет русскоязычного населения. У нас есть либо рабы, либо оккупанты. А самое смешное: вы не представляете, как он в этом иске рыдает», — сказала Фарион.

Автору иска экс-депутат предложила упаковать свои вещи и уезжать из Украины, заявив, что если бы он был «настоящим мужиком», он бы воевал в рядах ВСУ.

По словам Фарион, суд состоится во Львове в пятницу, 31 июля.