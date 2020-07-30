Объемы авиаперевозок на Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократятся примерно на треть, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий 30 июля

Карантин на фоне мировой пандемии коронавируса больше всего повлиял именно на перевозчиков и туристическую отрасль, констатировал он.

«Это существенно сказалось на финансах и результатах авиаперевозчиков. Компания МАУ уже сократила до 11-12 количество бортов, которые будут подниматься в воздух», — отметил министр.

МИД Украины просит остановить продажу авиабилетов своим гражданам © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Сейчас нарабатывается решение по поддержке именно перевозчиков в авиаотрасли. В первую очередь речь идет о доступных кредитах, чтобы они в этот турбулентный период, пока авиация будет восстанавливаться, могли существовать», — сообщил Криклий.

Ранее стало известно, что пассажиропоток в украинских аэропортах в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 55%, или на 10,8 млн человек.