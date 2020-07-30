Карантин на фоне мировой пандемии коронавируса больше всего повлиял именно на перевозчиков и туристическую отрасль, констатировал он.
«Это существенно сказалось на финансах и результатах авиаперевозчиков. Компания МАУ уже сократила до 11-12 количество бортов, которые будут подниматься в воздух», — отметил министр.
По его словам, государство сейчас завершает выплаты компенсаций за эвакуационные рейсы, которые выполнили авиакомпании МАУ и SkyUp, и разрабатывает меры поддержки украинских авиаперевозчиков.
«Сейчас нарабатывается решение по поддержке именно перевозчиков в авиаотрасли. В первую очередь речь идет о доступных кредитах, чтобы они в этот турбулентный период, пока авиация будет восстанавливаться, могли существовать», — сообщил Криклий.
Ранее стало известно, что пассажиропоток в украинских аэропортах в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 55%, или на 10,8 млн человек.