«Ежемесячно простой авиакомпании стоит около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем убытка около 60 млн долларов за период прекращения деятельности компании… Простой и существенное снижение объемов работы после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ», — рассказали в авиакомпании.
При этом в МАУ отметили, что выйти из убытка будет возможно только после восстановления полноценной работы компании на докризисном уровне, либо при условии получения государственной поддержки по аналогии с перевозчиками стран Европы.