Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила 60 млн долларов убытков и вынуждена постепенно сократить 900 сотрудников. Об этом 30 июля сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе МАУ

МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу, а аэропорт «Киев» отменил все рейсы на ближайшее время © пресс-служба Министерства инфраструктуры

При этом в МАУ отметили, что выйти из убытка будет возможно только после восстановления полноценной работы компании на докризисном уровне, либо при условии получения государственной поддержки по аналогии с перевозчиками стран Европы.