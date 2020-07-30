Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» необходимо защитить, санкции США против проекта носят ярко выраженный политический характер сказал депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА Новости 30 июля

О необходимости политического ответа на угрозы Вашингтона ввести санкции против участников «Северного потока 2» заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.

«Политики находятся перед серьезным вызовом, им предстоит принять первое решительное заявление о суверенитете Германии и Европы. Когда наш экономический и политический партнер США выставляет такие требования, которые мы сейчас видим, стоит задать вопрос: а партнеры ли мы?» — заявил Гердт.

По его словам, это очень серьезно, речь идет о структурных переменах геополитического влияния. Если Европа сейчас пойдет на уступки, прогнется, если политики не найдут в себе сил отстоять экономические интересы своих государств и континента, тогда нужны ли нам такие политики, задается вопросом Гердт,

США, Польша и Украина объединились, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», но «Газпром» их обхитрил © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Все здравомыслящие политики и экономисты понимают, что без дополнительных поставок газа в Европу энергетическая безопасность не только Германии, но и всей Европы встанет под вопрос, если учитывать немецкие решения от отказе от атомной и угольной энергетики», — пояснил депутат.

По его мнению, Германия обескровливает себя, отказываясь от имеющихся ресурсов, при этом страну заставляют отречься от дополнительных ресурсов, которые экономически и экологически наиболее выгодны на сегодняшний момент.

При этом принуждение Европы Соединенными Штатами к отказу от собственных экономических и стратегических интересов со стороны США предпринимается исключительно для того, чтобы изолировать и ослабить Россию как государство, рассказал политик.

Целенаправленное введение санкций с целью понизить благосостояние населения в России, чтобы народ обнищал и возмутился, аморально, поскольку речь идет о судьбах людей, которые потеряют работу, детей, не исполнивших свою мечту, подчеркнул Гердт.

Он выразил уверенность в том, что США глубоко наплевать на состояние Европейского союза, и добавил, что антироссийская стратегия навязана Германии из-за океана, от нее надо отказываться, и тогда у ФРГ есть будущее.