«Объективно, как показывает практика, явка на местных выборах немного меньше, чем на парламентских или президентских, но она будет сохраняться на уровне 55-65%. С учетом того, что у нас будут выборы в ОТГ, будут выборы по новой системе, то и интерес избирателей может быть выше», — сказал Разумков.
Выборы в местные органы власти пройдут на Украине 25 октября 2020 года. 15 июля Верховная Рада приняла соответствующее постановление.
Как отмечал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, данные выборы в сущности станут референдумом о недоверии президенту Украины Владимиру Зеленскому.