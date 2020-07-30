Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что явка на местных выборах 25 октября составит 55-65%. Его слова прозвучали 30 июля на брифинге в Харьковской области

«Объективно, как показывает практика, явка на местных выборах немного меньше, чем на парламентских или президентских, но она будет сохраняться на уровне 55-65%. С учетом того, что у нас будут выборы в ОТГ, будут выборы по новой системе, то и интерес избирателей может быть выше», — сказал Разумков.

Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как отмечал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, данные выборы в сущности станут референдумом о недоверии президенту Украины Владимиру Зеленскому.