Украина и Египет хотят расширить сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и гуманитарной сферах. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министером иностранных дел Египта Самехом Шукри, сообщила 29 июля пресс-служба МИД

«Мы нацелены на существенное увеличение объемов двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года составил более 2,6 млрд долларов. Для этого мы предложили египетской стороне новый формат экономического сотрудничества, а именно рассмотреть возможность заключения двусторонней преференциальной торговой сделки», — отметил Кулеба. Украинская пшеница послужит укреплению стратегических резервов Египта © РИА Новости, Артем Креминский | Перейти в фотобанк

Также в повестке дня Украины находятся вопросы двустороннего сотрудничества с Чили и Катаром. В частности, Украина хочет активизации политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия Украины и Чили в рамках международных организаций. Кроме того, отмечается, что развитие торгового и инвестиционного сотрудничества является ключевым приоритетом в укреплении отношений между Украиной и Катаром.

Стороны также подчеркнули необходимость увеличения количества прямых авиаперелетов между Украиной и Катаром с целью поощрения деловых контактов и активизации сотрудничества в туристической и культурной сферах.