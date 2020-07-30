«Участие руководителя украинского сообщества в мероприятиях, которые по задумке организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет совершает вооруженную агрессию против Украины, является предательством более 14 000 погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявили в посольстве.
Также отмечается, что Давиденко «ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку военных во время их реабилитации в Латвии».
Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими силовиками и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины.