Посольство Украины в Латвии осудило участие главы организации «Лиепайская украинская община "Свитанок"» Ларисы Давиденко в мероприятии генконсульства РФ, приуроченном ко Дню Военно-морского флота России. Об этом 29 июля представительство сообщило в Facebook

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Также отмечается, что Давиденко «ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку военных во время их реабилитации в Латвии».

Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими силовиками и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины.