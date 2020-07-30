Цены на газ переходят к росту, в 2021 году они будут существенно выше нынешних, сообщает Fitch в своем прогнозе ситуации на рынке газа

29 июля газ на хабе TTF стоил $56 за тысячу кубометров, средняя же стоимость голубого топлива в следующем году, согласно прогнозу Fitch, составит $132,4.

Средняя цена на газ в 2020 году поднимется до $88,3 за тысячу кубометров. Рост стоимости газа продолжится и в 2022 году, достигнув отметки $177, в дальнейшем рост продолжится до $194, полагают аналитики агентства.

Нафтогаз отчитался об успехах в добыче сланцевого газа © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Однако нынешний избыток предложения на рынке газа завершится только в 2023-2025 годах, считают эксперты агентства.