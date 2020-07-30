Министерство иностранных дел Украины считает, что задержанные в Белоруссии мужчины, которые якобы являются сотрудниками российской частной военной компании (ЧВК), якобы ставят под угрозу весь мир. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

В пресс-службе отметили, что они якобы могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов.

«Вопрос о возможной экстрадиции или других правовых действий будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении.