Накануне стало известно, что в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых связывают с ЧВК, начато расследование. Некоторые из задержанных числятся на украинском сайте «Миротворец» как участники конфликта в Донбассе на стороне ЛДНР.
В пресс-службе отметили, что они якобы могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов.
«Вопрос о возможной экстрадиции или других правовых действий будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении.