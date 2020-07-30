Он выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами.
«Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться, и [я боюсь] что из-за этого людям будет все сложнее влачить существование», — сказал министр.
Ли Ин Ён считает, что Сеул и Пхеньян должны сотрудничать при любой возможности — и не только в Кэсоне, но и в любой другой точке Северной Кореи. Он предложил странам сплотиться ради борьбы с COVID-19.
На прошлой неделе власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон.