Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён, передает 30 июля агентство Ёнхап

КНДР впервые сообщила о случае подозрения на COVID-19 © РИА Новости, Мария Фролова | Перейти в фотобанк

«Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться, и [я боюсь] что из-за этого людям будет все сложнее влачить существование», — сказал министр.

Ли Ин Ён считает, что Сеул и Пхеньян должны сотрудничать при любой возможности — и не только в Кэсоне, но и в любой другой точке Северной Кореи. Он предложил странам сплотиться ради борьбы с COVID-19.

На прошлой неделе власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон.