В Санкт-Петербурге скончался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко) – его расчлененное тело нашли в одной из квартир на Невском проспекте. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила «Фонтанка»

По данным издания, 29 июля в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал слова женщины о том, что ее муж умер от передозировки наркотиками четыре дня назад. Она хотела спрятать тело, поэтому расчленила его, но не могла придумать, как быть с ним дальше.

Расчленивший сожительницу украинец сел в тюрьму спустя полтора года © Morgane Lafond / flickr

Женщина объяснила свой поступок тем, что не хотела омрачать память супруга, умершего от передозировки, поэтому решила рассказать всем, что он просто «исчез».