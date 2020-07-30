По данным издания, 29 июля в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал слова женщины о том, что ее муж умер от передозировки наркотиками четыре дня назад. Она хотела спрятать тело, поэтому расчленила его, но не могла придумать, как быть с ним дальше.
В квартире были найдены пять пакетов с останками, которые хранились в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры были изъяты нож, молоток, ножовка, таз и разделочная доска.
Женщина объяснила свой поступок тем, что не хотела омрачать память супруга, умершего от передозировки, поэтому решила рассказать всем, что он просто «исчез».