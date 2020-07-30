За последние сутки на Украине почти 1,2 тысячи человек заболели коронавирусом. Такие данные 30 июля обнародовал Совет национальной безопасности и обороны страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Количество выздоровевших за минувшие сутки составило 760, умерли 23 пациента.

«Сегодня зафиксирован еще один своеобразный антирекорд: очень большое количество людей было госпитализировано — 248 человек за минувшие сутки», — отметил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зафиксировали 68 794 случая коронавируса, выздоровели 37 394 человека, умерли 1673.