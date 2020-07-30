Больше всего заразившихся в Киеве (199 человек), во Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.
Количество выздоровевших за минувшие сутки составило 760, умерли 23 пациента.
«Сегодня зафиксирован еще один своеобразный антирекорд: очень большое количество людей было госпитализировано — 248 человек за минувшие сутки», — отметил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За все время пандемии в стране зафиксировали 68 794 случая коронавируса, выздоровели 37 394 человека, умерли 1673.