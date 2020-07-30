«Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать #challenge #womensupportingwomen, но также спросить у своих подписчиц: верите ли вы в то, что бывают идеальные мужчины?», — написала Билык.
Поклонники бурно отреагировали на признание певицы — многие стали поддерживать ее и делиться собственными историями.
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Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать #challenge #womensupportingwomen, но также спросить у своих подписчиц: — Верите ли вы в то, что бывают идеальные мужчины? #womenempowerment #irinabilyk #womenempoweringwomen #irynabilyk #womensupportwomen
Ранее другая украинская поп-певица Анна Седокова заявила, что ее мать пришла к ней на день рождения с человеком, который пытался изнасиловать ее в детстве.