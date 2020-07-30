Мужчины высокого роста в два раза чаще болеют коронавирусом – в зоне риска те, чей рост выше 180 см. К такому выводу пришли британские ученые. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило издание «Главред» со ссылкой на Daily Mail

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк распространяется по воздуху — у высоких людей больше шансов вдохнуть крошечные частички, называемые аэрозолями.

Исследователи отмечают, что более высокие люди не будут подвергаться риску заболевания, если вирус будет распространяться в основном через дыхание и кашель, которые приводят к образованию крупных капель, оседающих на землю.

Отмечается, что женщины так же имели бы высокие шансы заразиться, однако в исследовании оказалось намного меньше женщин высокого роста.