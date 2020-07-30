По словам ученых, дело не в генетической предрасположенности, а в том, что вирус распространяется по воздуху — у высоких людей больше шансов вдохнуть крошечные частички, называемые аэрозолями.
Исследователи отмечают, что более высокие люди не будут подвергаться риску заболевания, если вирус будет распространяться в основном через дыхание и кашель, которые приводят к образованию крупных капель, оседающих на землю.
Отмечается, что женщины так же имели бы высокие шансы заразиться, однако в исследовании оказалось намного меньше женщин высокого роста.