По словам звезды, мать пришла к ней на день рождения с человеком, который пытался изнасиловать ее в детстве.
Тот праздник артистка организовала себе сама, это был ее первый год в группе «ВИА Гра». Седокова пригласила гостей в пафосное заведение в Киеве. Однако мать испортила торжество. Такого поступка Седокова простить не смогла — женщины не общаются.
Раньше певица уже рассказывала, что мужчина пытался ее изнасиловать, когда ей было семь лет. Однако она боялась говорить матери о выходках ее бойфренда, потому что видела, как та счастлива рядом с ним.