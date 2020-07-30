Украинская поп-певица Анна Седокова на днях в интервью Светлане Бондарчук рассказала о поступке своей матери, после которого она с ней перестала общаться

«Вы ничего не видели. Да?» Седокова опубликовала провокационное фото, но не нашла понимания © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Тот праздник артистка организовала себе сама, это был ее первый год в группе «ВИА Гра». Седокова пригласила гостей в пафосное заведение в Киеве. Однако мать испортила торжество. Такого поступка Седокова простить не смогла — женщины не общаются.

Раньше певица уже рассказывала, что мужчина пытался ее изнасиловать, когда ей было семь лет. Однако она боялась говорить матери о выходках ее бойфренда, потому что видела, как та счастлива рядом с ним.