Приехавшая в Одессу на отдых 44-летняя жительница Ивано-Франковской области скончалась от осложнений коронавируса в местной больнице почти сразу после госпитализации. Об этом на днях сообщили в программе ТСН

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Женщина почувствовала недомогание на пляже. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, зафиксировав отек легких. «Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени — около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания», — рассказала глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко. Теперь экспертам предстоит отследить весь путь туристки, чтобы определить места ее ночлега, всех посещений и выявить контактировавших с ней лиц.