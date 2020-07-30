Врачи отмечают, что болезнь протекала тяжело, в первую очередь из-за избыточного веса и, как следствие, сопутствующих хронических заболеваний.
Женщина почувствовала недомогание на пляже. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, зафиксировав отек легких.
«Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени — около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания», — рассказала глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.
Теперь экспертам предстоит отследить весь путь туристки, чтобы определить места ее ночлега, всех посещений и выявить контактировавших с ней лиц.