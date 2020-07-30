Недавние акции протеста в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь-1»

«Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать», — сказал Казакевич.

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

«Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует», — добавил первый замминистра.

Он также подчеркнул, что Telegram-каналы несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка.

Ранее в разных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК отказать в регистрации двум претендентам на президентское кресло — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По всей стране были задержаны более 250 человек, пострадали шесть сотрудников ОМОН, четверо были госпитализированы.