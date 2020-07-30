В Центризбирком Украины накануне местных выборов проник коронавирус

В Центральной избирательной комиссии Украины выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook

ЦИК Украины заявил о проблемах с организацией местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, в ЦИК заявили, что продолжат готовиться к проведению местных выборов.

«С целью упрощения процедуры подачи кандидатур в состав территориальных избиркомов и минимизации контактов между посетителями предоставлена возможность предварительной записи для подачи документов», — отметили в Центризбиркоме.

Документы будут принимать до 5 августа включительно.