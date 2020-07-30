В Центризбирком Украины накануне местных выборов проник коронавирус

«Обращаем внимание, что в связи с выявлением в ЦИК случая заболевания коронавирусной инфекцией мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей», — говорится в посте.
Кроме того, в ЦИК заявили, что продолжат готовиться к проведению местных выборов.
«С целью упрощения процедуры подачи кандидатур в состав территориальных избиркомов и минимизации контактов между посетителями предоставлена возможность предварительной записи для подачи документов», — отметили в Центризбиркоме.
Документы будут принимать до 5 августа включительно.