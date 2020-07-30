Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Луганской Народной Республики прибыла в Луганск. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР

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