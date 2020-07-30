Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Луганской Народной Республики прибыла в Луганск. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР
«Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что 8 автомобилей гуманитарного конвоя привезли в республику медикаменты.
Впервые гуманитарную помощь республикам Донбасса МЧС РФ доставил 12 августа 2014 года.
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