«Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», — заявили в пресс-службе.

Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог
Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Отмечается, что 8 автомобилей гуманитарного конвоя привезли в республику медикаменты.

Впервые гуманитарную помощь республикам Донбасса МЧС РФ доставил 12 августа 2014 года.